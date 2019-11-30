蔡英文總統30日到台中薇格國際會議中心出席「2020蔡英文總統連任全國海陸空運報關產業後援會成立大會」，受到支持者歡迎，不斷喊凍蒜。（馮惠宜攝）

蔡英文總統30日下午到台中薇格國際會議中心出席「2020蔡英文總統連任全國海陸空運報關產業後援會成立大會」，巧的是該會議中心以國籍為各會議廳命名，該大會竟然就在泰國廳、韓國廳登場；而面對數百位報關行從業人員，她誇讚報關產業是掌握全台經濟命脈，在最關鍵的時候，最關鍵的產業站出來，讓他覺得應該可以成功。

這場成立大會11月30日傍晚在台中市北屯區葳格國際會議中心舉辦，除蔡英文總統、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌，以及數百位產業界代表都熱情出席，與當地民意代表都出席，現場有民進黨黨旗，更有不少支持者揮動青天白日滿地紅的國旗。

蔡英文總統致詞時表示，報關產業掌握台灣的經濟命脈，她說，選舉選了這麼多年，這可能是第一次有報關產業成立後援會，感謝大家相挺，台灣經濟發展到了最關鍵的時刻，台灣社會民主也到了關鍵的時候，國際情勢不斷再變，台灣要找機會，2020這次選戰是最關鍵的一次選戰，在最關鍵的時候，最關鍵的產業站出來，給他信心，讓他覺得應該可以成功。

她也說，雖然國際情勢一直再變，但這一年來，看到投資一直進來台灣，不只台商近來7千多億，外資也不斷投資台灣，台灣未來10年的經濟發展，是會繼續成長，不但今年經濟成長是四小龍第一名，明年也會是四小龍第一。台灣正在走向第二次經濟奇蹟，再給他四年台灣的經濟一定會更好。

而除了講經濟以外，她也細數任內推動長照2.0，以及0到6歲幼兒的照顧政策，並且強調，未來4年國防會更強，國機國造，不管事造船還是離岸發電，將來會有很大的發展。

最後，蔡總統也強調，這次的投票要展現台灣人的決心，請大家1月11日都去投票，把票投得很高，讓全世界的人都看到台灣的決心。

(中時 )