29日才在賽後痛罵球隊表現一無是處的健行科大教練劉孟竹，隨即在30日出戰國立體大第1節看出成效，因為健行竟讓國體首節只拿7分，次節也只能9分，健行終場74比52痛宰國體，勇摘開季5連勝，也是目前預賽唯一不敗球隊。

「總算沒有再次出現前兩場的狀況了，想要贏球，就把該做的事情做好，」劉孟竹賽後表示，「我想今天我們做最棒的地方，就是擋拆下滑之後的三線防守，協防都很及時，也讓對手接到球轉身就碰上牆，籃下命中率自然偏低。」

劉孟竹29日一口氣用「一無是處」、「錦上添花」、「花拳繡腿」與「媽寶」等用詞形容球隊表現，沒想到才隔1天，健行的防守如同睡醒一般，前兩節都只讓國體拿下個位數得分，上半場才拿16分，整場比賽也只讓國體得到52分。

「我想最重要的是心態必須武裝起來，球賽沒有一定贏或一定輸的，只需全神專注，」劉孟竹說，「我們前兩場贏得太輕鬆，才會接著出現鬆懈現象，我除了痛罵全隊，更把球迷在臉書粉絲團上批評我們打球散漫，轉傳給全隊都看到。」

結果國體成為最無辜的「犧牲品」，因為健行30日全隊12名球員都有得分進帳，得分最高的是替補上場的石博恩，他拿14分、6籃板，朱雲豪10分居次，林俊吉9分，健行嚴密的防守陣勢，更讓國體發生多達25次失誤。

不過國體教練桑茂森賽後一派輕鬆，強調有把氣打回來就好，畢竟國體每節得分都在增加(7、9、15、21)，「本來上半場打完，我還回頭跟助教講，我們會不會又只拿44分？我沒想到我們竟變不擅長得分的球隊，必須趕緊想辦法調整。」

(中時 )