距離2020年大選只剩下42天，民進黨副總統參選人賴清德30日晚間向民眾推薦民進黨立委參選人邱議瑩，指邱關心農民的生計，請大家支持她連任。

賴清德、副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊等人30日晚間齊聚旗山體育場。主辦單位說，現場湧進上萬名群眾。大家一起為邱議瑩加油，加上藝人林生祥、詹雅雯等帶來歌曲表演，場面相當熱鬧。

賴清德致詞時說，邱議瑩在立法院表現認真 出色，她用心爭取地方建設，像是國道10號里港延伸到六龜、86快速道路延伸到內門等建設。颱風來時，她也與民眾站在一起，共同賑災，並參與治水工程，如今淹水問題已經逐漸解決。

賴清德提到，邱議瑩說她的選區是高雄市面積最廣的，很多鄉親都是農民，邱議瑩就像是農家媳婦，知道農民的辛苦，她致力給農民更好的照顧，提高農民的職業災害保險。他擔任院長期間，建立農民職業災害保險制度，保險費一個月才15元，買兩顆滷蛋都不夠，但卻能讓農民得到職業災害保障。

但邱議瑩對此仍不滿足，因為農民一年365天都很辛苦，有時運氣差在收成時碰到颱風，要給他們更好的照顧，避免作物血本無歸。蔡英文總統對此也很重視，此時，已經在不少地方試辦農業保險，試辦若成功，此制度就能在台灣各地實施。

賴清德說，在國際上能夠做到農業保險的並不多，但台灣一定要做到，因為邱議瑩、蔡英文關心農民，請大家一起來支持農民。

(旺報 )