蔡英文總統（中）與無黨籍立委洪慈庸成立聯合競選總部，成立大會上相互拉抬聲勢。（王文吉攝）

蔡英文總統細數長照、托育等政績，以及國機國造、潛艦國造等國防自主成就。（王文吉攝）

新手媽媽洪慈庸帶著寶貝女兒「小鹿」亮相，她並感謝蔡總統的托育政策，讓她問政無後顧之憂。（王文吉攝）

「八席立委全部上壘，讓蔡英文高票當選！」總統蔡英文、立委洪慈庸「潭雅神」競選總部成立大會氣勢如虹。（王文吉攝）

總統蔡英文、立委洪慈庸舉辦「潭雅神」競選總部成立大會，支持者熱情搖旗高喊凍蒜，主辦單位稱湧入5000多人。（王文吉攝）

總統蔡英文、立委洪慈庸29日舉辦「潭雅神」競選總部成立大會，支持者高喊凍蒜，主辦單位稱湧入5000多人。蔡英文壓軸登場，她除細數任內長照、托育、產業等政策，並呼籲大家共同守護台灣，2020集中團結力量讓「總統連任、立委過半」、「台中八席立委全部上壘」。

成立大會在潭子區弘富自辦重劃區舉辦，由施文彬演唱多首成名曲，炒熱現場氣氛，洪慈庸也合唱《傷心酒店》，直呼沒事先練習，很緊張。交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、台中市議員蕭隆澤、周永鴻都到場助講。

蔡英文在晚間6點抵達現場，在爆滿支持者凍蒜聲中上台致詞，她細數長照、托育等政績，以及國機國造、潛艦國造等國防自主成就，「蔣中正等歷任總統做不到，我做到了！」蔡英文也為台中立委固票，喊出「八席立委全部上壘，讓蔡英文高票當選」。

林佳龍肯定洪慈庸在國會問政專業與為地方建設的努力，並暗酸有些候選人提出摩天輪、挖石油、空氣換新等口號，但實際執行沒半步，千錯萬錯都是別人的錯，提醒鄉親千萬不要再被騙票的候選人騙了，一定要支持慈庸。

蔡其昌則大讚洪慈庸為人民、顧台灣，在立院表現有目共睹，若有地方建設希望中央幫忙，慈庸一件一件完成，籲鄉親疼惜好人才，當慈庸堅強的後盾，並暗批對手腳踏兩條船。蔡其昌接著大讚蔡政府的長照、托育等政策，懇託鄉親支持蔡總統連任、政黨票投民進黨。

(中時 )