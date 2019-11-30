網友曝事發地300公尺外有AED。（圖／翻攝自蛤伯爵微博）

搶救高以翔現場影片曝光。（圖／翻攝自秒拍）

高以翔27日凌晨在寧波錄製節目《追我吧》發生意外，他昏倒後心臟驟停，送醫後仍因心源性猝逝，享年35歲，網上歸咎主因與錯過黃金急救時間有關。今(30日)網上傳出高以翔當晚倒地後，眾人圍到他身邊搶救影片，更有網友指其實在事發地300公尺外備有AED設備（自動體外心臟去顫器），遺憾沒及時派上用場。

高以翔3天前在錄影過程中猝逝，第一時間傳出他當下心跳停止3分鐘，緊急施行CPR15分鐘後才恢復心跳，隨後送上救護車到醫院急救，然最後仍回天乏術。外界推測致死主因除了過強度的節目設計、熬夜低溫錄影，沒能及時搶救且配合使用自動體外心臟去顫器也是一因。

今有當天目擊網友曬出影片，他在影片上寫道：「我是26號周二晚上8點半到現場，負責的（是）外圍，因為我在明星通道裡，看見高以翔了，一共六個人包括華少，他們幾個人從我面前經過，我個人還是覺得，這個真人秀節目太殘酷了，真的太殘酷了，太拚了，要求太嚴格太苛刻了」。

(中時電子報)