國民黨總統參選人韓國瑜今晚參加「全國體育界後援會」成立大會。韓國瑜指出，他若當選會成立體育部，相關配套之後會一一出爐，望未來的體育部、體育人才、以及投入體育貢獻的人都可以感受到政府越來越重視體育。

韓國瑜說，很多運動選手與教練都渴望有安定的工作，他們一輩子投入為國家爭光，運動生涯結束後，卻沒有安定的工作，聽了讓人心酸。

他又說，以前住在西螺的時候，很多上了年紀西螺七崁的師傅內心其實都很沒落，因為他們感受到這項技藝可能會失傳，但他們其實是渴望把一身本領傳下去，而這正是我們要做的。

張善政則表示，好的體育選手，政府要照顧到底。未來成立中華民國體育部，不再是隸屬於教育部的體育署，不但位階拉高，預算加上運動彩券基金大概可以到300億。

前教育部長吳清基透露，其實已經有國際大型賽事透過私下管道表達在台灣舉辦賽事的興趣，我們的目標就是：「優秀選手出得去，國際賽事進得來，體育產業發大財。」

(中時 )