國民黨總統參選人韓國瑜常有神比喻、金句連連，繼日前拋出「得民調得痔瘡」後，30日又在臉書提出「選舉越骯髒，執政必貪腐。選舉越清廉，執政越廉潔」20字口號，並強調自己若貪污將放棄假釋關到死。

《中時電子報》特舉辦《 ivoting》網路投票，詢問網友，韓國瑜的哪一句金句最打動庶民的心？包括：

1，貨出去，人進來，高雄發大財！

2，寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏！

3，台灣安全，人民有錢！

4，莫忘世上苦人多！

5，台灣要當世界的塞子！

6，得民調者得痔瘡！

7，若貪汙將放棄假釋關到死！

8，一隻穿雲箭，青天白日重新見！

截至30日晚間8時止，共有2744票，庶民最愛金句，由高到低排列如下：

1，「莫忘世上苦人多」，733票，佔投票數達26.7％。

2，「台灣安全，人民有錢」，529票，佔投票數19.28％。

3，「一隻穿雲箭，青天白日重新見」，459票，佔投票數18.04％。

4，「寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏」，451票，佔投票數16.44％。

5，「若貪污將放棄假釋關到死」，226票，佔投票數8.24％。

6，「得民調者得痔瘡」，209票，佔投票數7.62％。

7，「台灣要當世界的塞子」，52票，佔投票數1.90％。

8，「豁出去人進來，高雄發大財」，49票，佔投票數1.79％。

(中時電子報)