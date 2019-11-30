彰化縣長王惠美全心投入縣政，一直都行程滿檔，今天參加幼兒園親子運動嘉年華，和小朋友親切互動。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美全心投入縣政，一直都行程滿檔，今天參加幼兒園親子運動嘉年華。（吳敏菁攝）

2020大選進入決戰關鍵了，彰化縣長王惠美尚未表態是否接任韓國於彰化競選總部主委一職，引起各方心急、揣測，王惠美今天再強調，會在國民黨支持者的期待，以及大環境，黨的機制，還有黨內倫理做綜合考量，對主委的說法予以尊重，等時間到了就會正式宣布。

韓國瑜代表國民黨參選總統以來，每次到彰化造勢，縣長王惠美都陪同，國民黨提名彰化縣4個選區的立委，登記參選王惠美也親自傳承球棒，大力支持，王惠美曾是彰化縣唯一的一席國民黨立委，又引領彰化綠地變藍天，贏得百里侯，領頭羊動向也牽動藍營的氣勢。

韓國瑜總統選舉彰化縣競選總部主委職位確定，曾引起多方點名，彰化縣黨部主委輔選賣力也曾是名單之一，彰化縣議會議長謝典林則接任韓國瑜之友彰化後援會會長

。王惠美面對著頻頻詢問，表示時間到了就會正式宣布。

王惠美全心投入縣政，一直都行程滿檔，今天參加幼兒園親子運動嘉年華，表示家長們對幼兒教育的熱忱，孩子是我們的希望，今年有別以往取消人數的限制，活動加上歷史、景色、人文及農產4個主題，配合孩子的肢體動作，設計出適合親子合作的體能遊戲，一同闖關，吸引滿滿人潮。縣府推動育兒政策，現在有8所非營利幼兒園，增加518個收托名額，並刻正規劃新建6家非營利幼兒園，369敬老禮金的改革過程中，縣府也提撥2億元經費投資教育。

(中時 )