南臺科大舉辦第31屆汽機車大展show girls與超跑合影。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

每年湧入近10萬人次觀展的「南臺科大汽機車大展」，今年堂堂邁入第30年，今明2天在校園盛大展開一年一度盛會，吸引超過600個攤位、共計100多家汽機車及相關廠商參與，校方表示，南臺車展從一開始學生籌辦，至今規模日益龐大，在廠商及中南部民眾心中樹立專業口碑。

南臺科大汽機車大展，至今已傳承30年，自民國78年以來曾為第二任校長及現任董事長張信雄博士的全力支持與現任校長盧燈茂博士肯定，在車輛組師生共同努力下，由原本車輛組自行籌畫活動擴展到車輛組師生與他系學生跨系共同合作，並邀請廈門理工汽車電子班同學一同參與，至今已成為近250多名師生共同參與的年度盛事。

今年車展主題圍繞在電動、油電混合車輛，讓參觀民眾耳目一新！此次車展畫分為「特殊車區」、「進口車區」、「國產車區」、「電動車區」、「重型機車」、「機車區」、「百貨區」、「音響區」、「商用車區」、以及今年增加的「遊艇區」等，超過600個攤位，展出各家最新汽車、機車、電動機車、儀器工具設備、超級跑車、汽車音響與精品百貨等，琳瑯滿目。

今年邀請到的進口車商及國產車商，除展出最新車款外，許多廠家亦派出油電車款前來參與此次盛典，特殊車輛區重磅展出全球限量918台、價值超過4000萬台幣的porsche 918 spyder、Honda當家油電超跑NSX、Jaguar首部量產純電動車I-Pace，以及純電動車Teslamodel 3。

為擴大服務民眾，今年車展擴增電動機車展區，讓車展倍增綠色光彩，在機車展區及重機展區由國內外知名大廠展示最新款式的輕重型機車，歡迎愛好機車人士駐足觀賞。

(中時 )