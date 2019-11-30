國民黨立委候選人陳超明成立三義競選總部，苗栗縣副縣長鄧桂菊利用休假時間來相挺。〔謝明俊攝〕

國民黨立委候選人陳超明成立三義競選總部，後龍鎮長朱秋隆特地前來力挺。〔謝明俊攝〕

國民黨立委候選人陳超明30日傍晚在三義鄉成立競選總部，國民黨高人氣立委江啟臣特地前來力挺，江啟臣拿空汙和公投兩件事質疑民進黨，蔡英文保證不缺電，為了非核，但綠能又趕不上，最後要我們老百姓用肺發電、用命來發電；公投投過了，卻沒下文，先前還修法公投不能綁大選，這些事情不是很奇怪？根本沒資格叫民主進步，民眾還要選民進黨嗎？

陳超明設在三義的競選總部，選在30日傍晚舉行，除了江啟臣外，包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、出身三義的苗栗縣議員韓茂賢、銅鑼的縣議員黃芳椿，以及三義鄉長呂明忠、後龍鎮長朱秋隆都到場支持。

江啟臣以近日引發討論的中火減量一事痛批民進黨，他說台中和苗栗只有一溪之隔，台中的空汙一飄就到三義，兩個地方一起受影響，民進黨對於火力發電，不見淘汰，反而增加機組，為了非核，但綠能卻又趕不上，結果就要百姓用肺發電、用命發電。

江啟臣並點出，去年公投投完，就沒下文了，先前民進黨在6月修法，竟然規定公投不能綁大選，這樣有沒有很奇怪？那裡是民主進步？百姓還要選民進黨嗎？這就是因為國民黨在立院沒有過半，希望1月11日能翻轉過來，去年年底選舉的上半場已經翻過來了，希望明年1月11日的下半場也要翻過來。從總統到立法院都要翻轉過來，撥亂返正。

(中時 )