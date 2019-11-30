浪漫糖廠、鐵道祕境，就在溪湖糖廠，彰化縣政府協助爭取文化資產再生計畫「溪湖糖廠鐵道故事再現計畫」舉行開幕慶。（吳敏菁攝）

彰化有個浪漫的鐵道祕境就在溪湖糖廠，還保有著五分車和軌道，更有好吃的枝仔冰，彰化縣政府協助台糖公司中彰區處爭取經費，辦理「溪湖糖廠鐵道故事再現計畫」，今天成果展，改裝彩繪五分車依舊穿梭在古老的鐵路上，載著遊客們欣賞田野風光，穿越時光隧道。

「坐火車、吃枝仔冰、看糖廠」這次成果展，遊客們還知道了溪湖糖廠還曾是全台製糖量最高的糖廠，轄內的溪州糖廠曾是台糖的總公司，停止製糖後，80多年歷史大煙囪不再冒煙，但載運甘蔗的小火車載著遊客們深入田野風光。

溪湖糖廠冰品福利社也成休閒要地，採用自營牧場現擠鮮奶，生產口味濃郁的純正冰品。還引入藝文活動。

彰化縣政府協助台糖公司中彰區處向文化部文化資產局爭取經費辦理2017至2019年產業文化資產再生「溪湖糖廠鐵道故事再現計畫」，補助3177萬元，包括五分車站至榕樹區工程、糖鐵文化節、產業技術資料數位化建置暨活用計畫等，把溪湖糖廠發展成兼具糖業文化、觀光休閒，及環境教育的重要場域。

這次「浪漫糖廠、鐵道秘境」糖鐵文化節揭牌，舉辦了文化講座、糖業展覽及有趣的闖關活動，搭著五分車，穿越時光隧道，深入認識製糖工業有形與無形的文化資產意義與價值，更見證溪湖糖廠的再生。

(中時 )