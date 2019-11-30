國會政黨聯盟黨（簡稱國會黨）主席悟覺妙天曾表態支持國民黨總統參選人韓國瑜，不過，今天突傳妙天與蔡總統約2週前會面談了約一個小時，會中，妙天表示支持蔡總統連任，但請大家政黨票投給國會黨。外界解讀韓國瑜又被拔樁了，但民進黨前立委林濁水不以為然表示：「但是票畢竟不能嫌多。總統真努力。但是加了妙天，不會令人側目，減了什麼嗎？」

妙天轉向改支持蔡英文，關鍵人物是立法院長蘇嘉全積極牽線，為總統蔡英文展開對藍營的拔樁之旅建功。蘇嘉全今（30）日受訪時表示，他與蔡英文、妙天都是屏東人，平常自己私下也有跟妙天互動。他曾代表蔡英文，前往妙天道場致意。

雖然，蔡英文拉攏妙天有利選票，林濁水在臉書提出質疑：「妙天、蘇嘉全、蔡總統3個人相談甚歡。妙天說對於支持蔡總統連任，「大家心照不宣」。雖民調大嬴特贏，但是票畢竟不能嫌多。總統真努力。但是加了妙天，不會令人側目，減了什麼嗎？」。

林濁水進一步分析：「台灣人服膺進步初探民主，從蔣渭水和文協同志下鄕演講破迷信遠鬼神始，接著，戰後和曾為爭民主從英遠走美加的長老會併肩抗威權，一路到今天，台灣人繞了一大圈回歸東方中國傳統，最後終於制服棄綠就藍並和充滿爭議的紅色宗教人士歡晤談合作，圈圈繞得夠大了」。

最後，林濁水感慨表示：「唉，民主進步就這樣了」。

改口不挺韓？妙天：不支持特定總統候選

(中時電子報)