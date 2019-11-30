由冠軍建材捐贈的捐血車，專門在桃竹苗地區服務。〔謝明俊攝〕

由冠軍建材發起的「冠軍愛心捐血日」30日上午在頭份尚順購物中心廣場舉行。〔冠軍建材提供／謝明俊苗栗傳真〕

由冠軍建材發起的「冠軍愛心捐血日」30日上午在頭份尚順購物中心廣場舉行，邀請社福團體一起來共襄盛舉。〔謝明俊攝〕

「冠軍愛心捐血日」30日在冠軍建材的號召下，於頭份尚順購物中心前廣場舉行，當天同時邀請苗栗5家社福團體展現年度大一元愛心磚豐碩的成果展及義賣活動，台灣邁入高齡化、少子化社會，醫療用血液需求日增，冠軍建材王開明執行副總帶頭挽袖，號召員工及現場民眾捐血，同時也希望透過公司長期做公益的堅持，持續將這份愛傳遞下去，「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」，鼓勵年輕世代養成定期捐血的習慣，為社會貢獻一己之力，苗栗縣長夫人蔡麗卿特別到場支持，為這場公益活動增添溫馨與熱鬧。

捐血活動當天，主辦單位特別邀請苗栗縣私立幼安教養院、苗栗縣自閉症協進會、苗栗縣身心障礙福利協進會、苗栗縣脊髓損傷者協會、苗栗縣特殊教育關懷協會等5個社福單位，一起來展現大一元愛心磚專案補助成果發表，從陶笛表演、太古表演、汽球與音樂表演、手沖咖啡體驗、手作搗麻粸體驗、手作綠植栽體驗等，社團裡的大朋友與小朋友個個身懷絕技展現自己，深受捐血人及現場的民眾的喜愛，在義賣商品中從咖啡、飲料、烘焙糕點、小農產品、鋁線綠植栽的結合等，展現最優秀的特色與技能，從學習中找到個人自我及現場民眾的肯定。

「簡單的事情持續做，就會變不簡單的大事」，冠軍建材鼓勵民眾藉由捐血機會，能促進身體新陳代謝，並提醒自己注意飲食習慣與適當運動，以保有健康身體還可以助人。冠軍建材長期支持捐血助人公益活動，並在108年醫療財團法人台灣血液基金會表揚大會，榮獲「特殊貢獻獎」肯定，以實際行動投入社會參與，將溫暖與熱血傳遞到社會每個角落，落實企業社會責任，也期許發揮企業影響力，喚起社會更多愛與關懷。

(中時 )