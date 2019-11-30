民進黨立委張廖萬堅反嗆說，輸的人就去跳溪。（陳世宗攝）

國民黨不分區立委第15名的謝龍介，30日到台中市第4選區立委參選人黃馨慧站台時，他向台下的支持者保證韓國瑜一定當選，至少贏90萬票。民進黨角逐連任同第4選區立委張廖萬堅反嗆說，他願意跟謝龍介打賭，如果他輸就去跳筏子溪；謝龍介輸就去跳將軍溪。

選戰進入倒數計日，謝龍介30日出席黃馨慧造勢活動時，語出驚人指出韓國瑜一定會當選，且至少贏90萬票，獲得與會民眾報以熱烈掌聲；國民黨陣營更是士氣如虹，韓國瑜「凍蒜、凍蒜」聲震撼現場。

民進黨蔡英文、張廖萬堅聯合競選總部成立暨親子闖關同樂會，30日下午2時在台中市西屯區老虎城商場旁空地登場，包括民進黨副總統參選人賴清德、桃園市長鄭文等人到場相挺。

張廖萬堅說，票還沒有開出來不知道？謝龍介向支持者保證韓國瑜至少贏90萬票；他願意跟謝龍介打賭，如果他輸就去跳筏子溪，謝龍介輸就去跳將軍溪。

張廖萬堅強調，跳溪的說法是開玩笑的，但謝龍介若真的願意跟我打賭，選舉期間大家就幽默一下，也不要賭錢，就賭個活動一下就好。

(中時 )