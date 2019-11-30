陳揮文直播談與名嘴關係。(影片自11:20)

資深媒體人陳揮文。(本報系資料照)

資深媒體人陳揮文，對於時事總是有自己一套獨到見解，吸引一票粉絲支持，然而隨著選情白熱化，他也曾呼籲粉絲別在他的直播節目中批評其他評論員或節目，這樣他很難做人。不過他昨晚在直播節目中，也意外很難得地提及他與黃光芹目前的關係。

原來是陳揮文昨晚直播節目中，有網友忿忿不平地在分享某位名嘴黑韓狀況，讓他直言：「誰誰誰罵韓國瑜，你看了不高興，你來跟我講，不是叫我跟你一起難過嗎？那最好的方法是什麼，就不要看就好啦。」也透露為何自己不想談其他評論員，就是因為韓國瑜教的愛與包容。

其實名嘴立場不一，有人挺韓也有人反韓，而陳揮文也透露與新黨副主席李勝峰從李濤主持《2100全民開講》時期就常聊天，交情不錯，「那你要支持王金平，我們還是朋友啊，對不對？我認為我跟黃光芹、跟楊文嘉也還是朋友啊，只是說現在大家立場不一樣，可是以前的交情是還在。」

(中時電子報)