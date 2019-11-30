國民黨總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政今天下午在台北與青年對談，針對青年從政議題，張善政提出推動國策顧問學院，培養年輕人擔任部會首長、次長辦公室機要人員，未來可以參與內閣。對於青年提問對同性婚姻看法，韓國瑜表示，尊重同婚，希望有情人終成眷屬。

韓國瑜、張善政今下午出席青年後援會暨座談會，聆聽青年意見，對於與會青年提出包括是否修改一例一休、恢復7天假、居住正義、青年從政等議題，張善政表示，執政後將推動國策顧問學院，提供願意了解國政內容、投身政治的人來上課，學成之後可以進入政府部會工作。

韓國瑜日前提出讓大學生、碩士生出國交換以及公教出國進修的想法提出，獲得青年正面回響，有青年希望政府也能鼓勵業界送青年員工出國進修，張善政說，政府可以透過政策當誘因，像是相關開銷可以扣減稅等方式處理。

青年最關注的居住正義部分，韓國瑜說，當選後要盤點閒置土地，並推動青銀共居的政策，鼓勵長者把部分空屋釋出租給年輕人，由政府針對信仰、習慣等進行配對，同時政府找好保險公司當後盾，讓年輕人可以有棲息地，長者也不會孤單在家，相關政策會從都會區優先著手。

現場也有青年詢問韓國瑜對同性婚姻看法，韓國瑜說，人一輩子跳不出「情」這個字、不停打轉；所以他尊重同婚，他「情」看得比較透，立場就是希望「年輕人能有情人終成眷屬」。

(中時 )