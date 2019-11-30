民進黨保國護台巡迴造勢首日來到屏東內埔，卻有民眾在台下高喊「蔡英文下台」。(林和生攝)

民進黨護國保台巡迴造勢30日來到屏東內埔，為黨籍立委鍾佳濱爭取連任造勢，黨主席卓榮泰號召百萬首投族站出來，一起守護台灣；當台上講得激動，台下突然有人喊出「蔡英文下台」，工作人員見狀隨即把人帶走，鍾佳濱接下麥克風接話表示，這就是民主國家的日常，機智化解尷尬。

卓榮泰表示，最近談到總統選情，支持者臉上都面帶微笑，但別忘記去年11月24日前的40天，有誰認為陳其邁、林佳龍會落選？選舉進入倒數階段，必須更小心謹慎，否則對手也可以把我們搞到翻天覆地。

由於立委選區重畫，屏東席次從原本3席減為2席，卓榮泰強調，我們屏東不能再少一席，保住南台灣、就能保住大台灣，讓勝利之旅一路向北，就從南部展開。

最後由副總統參選人賴清德與鍾佳濱戴上拳擊手套，在眾人歡呼下揮出一記重拳，象徵鍾佳濱是國會即戰力，晚會也在支持者的歡呼下展現團結氣勢。

(中時 )