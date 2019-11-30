和平區松東、松茂部落簡易自來水工程」開工祈福儀式。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

和平區松茂部落長期爭取簡易自來水工程，必須克服山區施工困難，水源自溪流引水，長途輸送到住戶。經多年努力，今年終於爭取到中央納入前瞻基礎建設「簡水計畫」，總工程經費達1710萬，簡易自來水工程也順利發包，30日開工，預計明年4月完工後，讓松茂及松東部落至少45戶居民受惠。

台中市政府經發局長張峯源30日前往和平梨山地區視察松茂部落供水情形，並參加「和平區松東、松茂部落簡易自來水工程」開工動土典禮，市議員朱元宏、松東管理委員會主委陳宏福，以及市議員林榮進服務處代表、和平區公所也到場見證。

張峯源指出，市長盧秀燕重視城鄉均衡發展，關心和平區居民用水問題，今年市府爭取經濟部水利署核定前瞻基礎建設簡水計畫7,851萬3,000元，地方負擔配合款2,747萬9,000元，包含和平區梨山里、自由里、中坑里、達觀里及博愛里等6件簡易自來水工程，加上系統營運輔導，將大幅改善和平區簡易自來水設備及管理，受益戶數達410戶以上。

朱元宏表示，大梨山地區居民用水條件困難，松茂部落簡易自來水工程爭取數年，終於在盧市長上任後順利開工，希望工程順利進行，早日供應居民穩定用水。

(中時 )