德國柏林布蘭登堡新國際機場終於要在2020年10月31日啟用啦。這座機場因為結構問題及貪腐等緣故，從原定2011年落成的新國門卻一延再延，期間還一度淪為大型停車場，供汽車公司租用。這無疑打擊了德國人引以為傲的工程技術實力及誠實的商業信譽。

布蘭登堡機場從1990年代開始規劃，2006年9月動工興建，原訂在2011年啟用，音消防安全等一連串問題，首度延期至2012年，接著又爆出建築設計等多項缺失，諸如機場防火門、自動滅火設備需重新安裝，機場主建築的負重量超標，導致眾多工程停擺，工程經費也不斷增加，而啟用時間更是多次延後。

柏林布蘭登堡機場公司（Flughafen Berlin Brandenburg GmbH，FBB）執行長達爾德魯普（Engelbert Luetke Daldrup）表示：「啟用日期已經確定，我們還有11個月的艱辛工作。」

機場的興建預算從最初的17億歐元，暴增到65億歐元（約台幣2180億）。

(中時 )