馬俊麟太太梁敏婷對王瞳求償400萬。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）

王瞳和艾成交往8年多，先前女方鬧出和已婚馬俊麟過從甚密風波，馬俊麟太太以「侵害配偶權」將王瞳告上法院，求償400萬，外界以為王瞳、艾成這段應該告吹，今(30日)兩人卻雙雙現身歌手楊蒨時婚禮，席間兩人互動熱絡，艾成還幫王瞳剝蝦，被問到目前關係，兩人口徑一致丟出萬年答案：「就是永遠的家人」。

王瞳與艾成愛情長跑多年卻總是在結婚這項卡關，當時傳出主因和女方家人擔心艾成收入有關，而艾成後來也積極發展副業，正當眾人以為兩人有望步入禮堂，王瞳7月卻和馬俊麟傳出婚外情，雙方起初不認，馬俊麟卻在記者會上鬆口「沒控制好感情」，艾成則說：「錯了悔改就好」，並對王瞳喊話：「人生不怕重來，重新再來，永不放棄，我絕對原諒」。

據《ETtoday星光雲》報導，王瞳今和艾成出席楊蒨時和男友在大直典華所舉行的婚禮，見媒體出現兩人沒特別分開坐，反而並肩而坐用餐，有說有笑，王瞳也大方受訪，表示最近心情還不錯，至於被告小三的部分，王瞳不敢多說，只說：「官司還在進行中」，她預告之後會繼續投入工作，下月14日就要參加民視過年特別節目錄影，公司藝人都會出席，意指到時仍有可能和馬俊麟同台。

(中時電子報)