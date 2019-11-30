宥勝11月30日舉辦《叛逆南極：失敗者的遺言》新書簽名會，對於高以翔在錄大陸綜藝節目時喪命，宥勝雖沒接觸過高，但很喜歡他，聽到噩耗的第一反應是傻眼、難過。宥勝說很久看過一段高以翔的訪談，「他某種狀態跟我很像，很孝順、顧家。他說年輕時拚一點，以後就不用那麼辛苦，就是傳統好孩子的想法」。

這次宥勝書名副標「失敗者的遺言」，其實是他當初前往南極冒險前便預寫遺言，謝的過程趁機檢視如果自己的生命終止了，還有什麼事沒做。他有感而發說：「我會好奇他的遺言會是什麼？他太突然了，如果早知道有這麼一天，若有機會選擇，他那天的選擇會是什麼？」

「冒險王」出身的他私下也從事賽車等危險活動，所以常常會思考：「如果生命現在就結束，我現在要做什麼選擇才不會後悔？」並必須做選擇，一直以來他都用這邏輯去做重大抉擇，包括曾決定放棄工作。如果也受邀參與較激烈的節目，他說自己肯定也會盡力玩，「就表演人員來說，一旦決定要往這舞台上走去，一定就會竭盡全力，全力以赴，沒有任何疑慮」。

宥勝出席新書簽名會，女兒、兒子「貼身」力挺爸爸。（喜鵲娛樂提供）

他坦言當天看完高以翔的新聞後，直接問太太：「我們還有什麼事還沒做的嗎？」接著兩人花一個下午拿出筆記本訂定計劃和時間表，一起探討還有什麼想做的事是可以選但不敢選的，結果他想做的第一件事，就是至少半年內都不會離開小兒子，夫妻倆想要一起彌補之前因為他忙創業太少陪兒子的遺憾。

宥勝出席新書簽名會。（喜鵲娛樂提供）

他書中及先前受訪時都曾提到在南極時，也有一段「自己找死」的經歷，當時嚮導不斷警告他們千萬不要往冰隙方向走，偏偏他一直感受到一股很大的力量在召喚的他往山的那一邊去，儘管害怕，邊走邊想像薄薄冰層可能崩塌、人掉下去的畫面，必須停止呼吸仔細感受每一步踏下去都是安全後才敢往前，他仍忍不住繼續走，最後躺下看到藍天、大雪、山脈時，腳都還在抖。半小時後夥伴們發現他不見，趕來救他，「雖然一回營地就被大罵，但某種程度上來說還是帥的」。

宥勝新書簽名會現場被書迷擠得水洩不通，他的老婆女兒、兒子也到場支持。宥勝親自準備了南極的「美食」餵食書迷，趣味橫生。他希望大家看完這本叛逆南極之旅，可以讓自己的生命有一點點的啟發。

(中時 )