擁有「三塔」曾祥鈞、吳沛嘉與喬楚瑜的輔仁大學，30日對上擁有「三老外」阿巴西、丹尼爾與沙巴斯丁的世新大學，原本以為是場勢均力敵的比賽，沒想到輔大上半場就電爆對手，最後以81比66輕取世新，拿下預賽第4勝(1敗)。

「我想我們成功守住對方3名老外，就是照著賽前策略走，努力卡位，讓3名老外遠離禁區，避免他們搶到進攻籃板，我想我們做得還不錯，」輔大教練楊哲宜表示，「只是我們上、下半場完全就跟兩支不同球隊，下半場內容太差了。」

也難怪楊哲宜感覺有點不太高興，因為打完上半場，輔大取得49比20大幅領先，下半場卻陷混亂，儘管世新沒法把差距縮小到個位數，卻讓場上形勢有點緊張，「我們下半場輸了世新14分，代表我們上半場的防守強度完全消失了。」

輔大以曾祥鈞拿下15分、14籃板、4助攻與2火鍋表現最佳，不過賽後他的身體出現狀況，只能依賴遠端視訊找尋病因，完全躲在休息室內不肯出來，吳季穎拿下全隊次高11分，楊承翰10分，輔大在籃板數上，取得55比47優勢。

世新則以阿巴西、鄭德維各拿12分最高，世新教練吳昆典賽後表示，「我想還是輸在經驗不足，一開賽就自亂節奏，所以一下子輸了很多，幸好下半場及時Hold住，我們在3連勝之後苦吞2連敗，這種落差實在太大了，還須好好調整。」

(中時 )