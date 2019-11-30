前總統陳水扁今在群組被問到，如何看待王立強、李孟居和施正屏案，背後是否有「美國老大哥出手的影子」？陳水扁表示，沒有人會相信這些案子背後沒有「美國老大哥出手的影子」？！他更爆料，不要說CIA 的情報作戰無所不在，我國調查局的佈建人員，所謂的細胞線民也是無孔不入，包括民進黨的重量級人士早年留學海外就被吸收，這是公開的秘密。

陳水扁指出，國際政治本來就是諜對諜，所謂的情報戰，古今中外皆然，中美和兩岸尤甚。「你抓我的人，我策反你的人，報復來報復去，說是換俘也好，或是反制也罷，都是情報作戰的典型」。

他說，從施正屏、李孟居到王立強，沒有人會相信背後沒有「美國老大哥出手的影子」；特別是施正屏、李孟居都有留美背景，在美期間如果被CIA吸收做佈建的線民，應該不會太令人感到意外。就如同目前不分藍綠的政治人物，或者媒體高層，在台灣擔任美國CIA 線民的，更不知凡舉。

他強調，CIA 在台的情報工作做的非常好，甚至2004年阿扁將會險勝連宋30000票，選前都有精確掌握。「小心共諜就在你身邊，而CIA 的佈線就在你眼前」。

(中時 )