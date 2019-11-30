你知道，「睡一半」比完全沒睡還危險嗎？

睡一半的人，可能是睡眠已經進入深睡期，此時大腦可能正在進行記憶的吸收、重整，卻在「不該醒時醒來」，此時大腦需要更多時間恢復意識。睡半飽其實比完全沒睡還危險，長期的睡眠剝奪更有害身健康。

1.判斷力變差，如同酒醉

刊登在《美國醫學期刊》的研究指出，剛睡醒時，睡眼惺忪、反應較慢、解決問題的能力也下降，就跟四杯啤酒下肚後的微醺感一樣，相當於血液中含有0.08％的酒精濃度。澳洲研究也發現，人們剛剛醒來的前3分鐘，判斷力只有平常的一半（51％），且會影響學習或工作表現長達2個小時。

2.學習力變差

林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病科主治醫師陳濘宏指出，已經有研究發現，睡一半的學生，學習效果最差；這項把學生分成三組，第一組讓學生有充分的睡眠，第二組讓學生完全沒睡，第三組讓學生睡一半，第二天考試成績發現，睡一半的學生比完全沒睡的成績更差。

3. 敏銳度降低，影響工作表現

對於輪班待命的醫生、119消防弟兄、睡一半就勉強起身開長途車的駕駛員來說尤其危險，他們常常在半夜被叫醒，緊急出任務，林口長庚醫院呼吸胸腔科主治醫師羅友倫就常叮嚀，輪班待命醫生半夜接到電話時，不要馬上做決定，先了解病人狀況，掛電話後2、3分鐘讓自己完全清醒後，再回電交待處置方式，以免睡後遲鈍影響思考而做出錯誤決策。

4. 損傷免疫系統，容易生病

長期睡一半造成的睡眠剝奪，更會造成免疫系統改變而容易生病，也會導致交感神經和副交感神經不平衡，進而自主神經受損，產生心悸、盜汗的症狀，林口長庚醫院精神科系主任許世杰指出。

5. 罹患心血管疾病風險提高

雙和醫院精神科主任李信謙解釋，長期睡眠剝奪的人，體內血糖的耐受度會降低，造成胰島素抗阻，進而產生新陳代謝症候群、甚至是高血壓、糖尿病等。

6.大腦需要時間甦醒

科學家稱這種睡眼惺忪的狀態叫「睡後遲鈍」（sleep inertia）或「睡一半」。

從清醒到睡著需要一段時間，所以同樣的，要讓大腦甦醒，也不能操之過急。即使大腦中掌管睡眠的生理時鐘，也就是下視丘的神經核醒了，但掌管其他學習、分析等部位的功能卻不一定能「同步」清醒。

因此，如果你睡不夠、硬生生被叫起來的話，「起床後2個小時最好不要安排精細、複雜且需要判斷力的工作，」許世杰強調，了解自己的生理時鐘，才能掌握工作時效、且能避免嚴重的錯誤發生。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

避免起床遲鈍，6招可有效解決 (圖／康健雜誌)

(中時電子報)