到超市或大賣場購物完，民眾除了收到發票外還會拿到一張購物明細，不過許多人恐怕都是隨手一塞或是扔掉，有網友就分享自己到超商買熱狗，回家才發現金額怪怪的，翻出明細才發現自己付的是大亨堡的錢。他忍不住說：「從小到大，到底付了多少這種不該付的錢呢？」

網友去全聯買食材回家煮晚餐，又發現店員居然多刷了一份雞肉。(翻攝自《爆料公社》)

網友去全聯買食材回家煮晚餐，又發現店員居然多刷了一份雞肉。(翻攝自《爆料公社》)

網友在《爆料公社》表示，上星期早上去超商領包裹，順便買了2根熱狗跟豆漿當早餐，結果當天晚上看電子發票的時候覺得金額很奇怪，他納悶的說「明明看到熱狗是30幾塊，怎麼發票是40幾塊！然後才發現我買的是熱狗，怎麼明細是大亨堡」，不過他隔天早上再去7-11跟店員說明後，店員就錢退還了。

原po接著表示，前天下班他去全聯買食材回家煮晚餐，又發現店員居然多刷了一份雞肉，後來店員還去調錄影畫面確認，過了5分鐘才出來表示抱歉，真的多刷了一筆169元。

經過了這兩件事讓他忍不住想著，到底自己從小到大，付了多少這種不該付的錢呢?原po也表示，尤其那種沒有價目表的鹽酥雞、滷味攤，都是老闆說多少給多少的，自己根本沒有確認過。許多網友也分享自己的經驗「 我覺得一定要養成購物完要看發票的習慣，有時候是系統的問題」、「 我覺得一定要養成購物完要看發票的習慣，有時候是系統的問題」

(中時電子報)