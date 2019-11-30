45歲日本男神反町隆史，曾演出日劇《麻辣教師GTO》主角鬼塚英吉紅遍全台，他30日上午搭乘日航抵達台北松山機場，現場有逾百位粉絲接機，他也十分親民幫粉絲簽名，然後在媒體及粉絲們簇擁下上保母車，接著出席下午的2019亞洲時尚大賞「ASIA FASHION AWARD 2019 in TAIPEI」（AFA）。

AFA今在台北中正紀念堂民主大道前舉行，活動大使反町隆史和金鐘視后賈靜雯在記者會同台亮相，反町隆史說：「18年前藉著《GTO》的演唱會來台灣，因為工作我去過很多地方，特別對台灣的熱情有印象，明天也想觀光一下。」賈靜雯也非常開心這次能跟大家心目中的男神合作，至於有沒有想一起在戲劇中同框？賈說這就要問觀眾看看兩人是否登對了，新工作方面，她則說希望有不同類型的角色挑戰。

典禮晚上6點正式開始，兩位大使展現巨星風範，負責開場走秀，之後反町隆史也當起頒獎嘉賓，頒獎給名導魏德聖，反町隆史表示：「魏導演的作品在日本都曾上映、有眾多粉絲，希望您能為大家繼續創作令人感動永存心中的作品。」他也傳達合作意願，謙虛表示：「魏導演若賞臉的話，我願意在您作品裡當個路人。」

泫雅今也帶來性感熱舞的演出。（粘耿豪攝）

現場演出卡司則找來歌后鄧紫棋、跨界嘻哈新星ØZI，還集結台日韓藝人，南韓「性感小野馬」泫雅，以及傑尼斯男夯團Kis-My-Ft2，他們將首次海外出演獻給AFA，話題性十足。

(中時 )