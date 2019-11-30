中視、衛視中文台《想見你》演員精挑細選，劇中飾演柯佳嬿和大鶴的媽媽一角，就是以《天使的收音機》獲第50屆金鐘獎迷你劇集女主角獎、也是夯劇《俗女養成記》導演的嚴藝文，與同樣拿過金鐘視后的柯佳嬿同劇飆戲，她力誇柯佳嬿有大將之風，還說自己拍攝時太ㄍㄧㄥ，要跟柯佳嬿學習放鬆拍戲。

演過許多媽媽角色演到出神入化，單身的嚴藝文究竟如何揣摩？她透露：「我沒有真的生過小孩，沒辦法百分百完全理解當母親會是什麼樣的一個心態，我自己都好奇，但有養過寵物，加上演員有一種感同身受的能力。」她讀了劇本後，去理解這角色被賦予要表達的訊息，盡可能去貼近，至於是否真的打算不婚不生，嚴藝文澄清，「是沒有特別想，但也沒有排斥，因為可能會被我媽媽打死。」

嚴藝文、柯佳嬿雙視后《想見你》拼演技。（中視提供）

嚴藝文這次接下《想見你》戲約，ㄧ來是這部戲是素有做戲精製的三鳳製作籌拍，二來是這角色不同ㄧ般賢慧傳統的媽媽，而是為了獨立扶養兩個小孩，必須經營卡拉OK店，每天喝醉睡倒在沙發上，嚴藝文看劇本時覺得這角色很有趣，於是想試試看。而她不愧是視后，把這媽媽角色詮釋得相當到位。

嚴藝文承認自己是屬於慢熱型的演員，被問到如何跟兩個孩子培養「親」情，她說之前就和柯佳嬿合作過已認識，反而和大鶴沒一起拍過戲，「但他是很活潑的孩子，有種一見如故。」加上戲集中密集拍，所以當時有一、兩個星期，大家都是天天生活在一起，「佳嬿就是很會照顧人，都帶非常多的食物，食物還都是非常健康的，像是有香蕉、蔬菜，大鶴都一直吃。」所以拍攝氣氛非常好，也很順利。這次合作嚴藝文覺得柯佳嬿從《必娶女人》就已經開始有大將之風，也力讚她對於角色的詮釋有自己的獨到見解。

雖然身為前輩，嚴藝文在拍攝時仍會從旁觀察，她覺得柯佳嬿在片場所保持的那種非常放鬆的狀態，是她也很需要學習的一點，「因為我個性比較ㄍㄧㄥ一點，尤其面對工作，但其實在表演上要讓自己更放鬆一點，這樣可以散發出來的能量才會是最大且舒服的。」

嚴藝文不光是演員，也有自己編導的作品，當初她拿到《想見你》劇本時，就知道這是很不同的偶像劇，覺得也很像偵探小說，有時空交錯、還帶有科幻懸疑，她認為這是現代的一個趨勢，符合觀眾不再只滿足於一般小情小愛的偶像劇，必須要更能引起共鳴的議題，除了內心的愛情，還要能滿足觀眾的好奇心。嚴藝文將來仍會繼續編導工作，只是題材並不好找，但她還是會以戲劇而且是輕快節奏的喜劇為主，大家可以拭目以待。《想見你》每週日晚上10點於中視、每週六晚上10點於衛視中文台全台首播。

(中時 )