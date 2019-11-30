想想看，每天睡在美麗的水下世界，仿佛瞬間進入迪士尼電影《海底總動員》的繽紛世界。澳洲必遊景點大堡礁聖靈群島即將推出澳洲第一家水下旅館「珊瑚礁套房」﹙ReefSuites﹚，預計12月1日正式對外啟用，共有2間客房，配備高檔傢具、地板到天花板一整面落地窗，讓你一覽無遺大堡礁的水下大千世界。不過一個晚上費用可不便宜，要價799美元﹙約台幣24,000﹚。

開發公司聖靈群島郵輪公司（Cruise Whitsundays）表示，ReefSuites共移植了4000多塊珊瑚，重新嫁接在現有的珊瑚礁壁上，讓珊瑚可以繼續生長。該公司稱這是有史以來最大的天然珊瑚移植。

該公司也強調，重建項目非常重視環境保護，建造過程中儘量把對環境的影響降到最低，在讓遊客享受世界文化遺產奇觀，又不會對環境造成破壞。

旅客可以在房間內欣賞五顏六色的熱帶魚、珊瑚以及光怪陸離的水下世界。不用潛水，就可以換一個角度感受大堡礁獨特的美。

如果口袋不夠深，住不起海底景觀玻璃房，另一個選項是改住在聖靈群島浮台上的星空帳篷「珊瑚礁舒眠﹙ReefSleep﹚」，體驗夜宿海上的奇特經驗，這也是聖靈群島的一個特色玩法，吸引不少遊客體驗，一晚是525美元。

(中時 )