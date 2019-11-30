2019年台灣企業甲級足球聯賽的「終局之戰」，明晚7時將在高雄國家體育場上演，衛冕者北市大同不輸就能奪冠，中華男足國門潘文傑更希望完成3連霸再展開旅外之路，偏偏後衛陳威全、魏沛倫禁賽，讓高市台電有機會奪走隊史首座企甲金盃。

「大同大概就是用12、13個精兵，頂多用到14個球員，威全不論防守、進攻都有破壞性，把他抽起來，對我們當然是一大利多，」台電教頭陳貴人說：「其實我們從開幕戰輸大同，到後來保持不敗到現在，兄弟們在我心中已經是冠軍，我希望他們周日不要有壓力，放鬆去打，把訓練的東西放在比賽就好！」

大同與台電本季踢完20輪賽事，戰績同為15勝4和1負，但企甲聯賽規定積分相同優先比對戰成績，前兩次碰頭大同以1勝1和占優。大同教頭強木在並不打算以求和為目標，不過國腳後衛陳威全禁賽的影響很大，也很忌憚台電的韌性與板凳深度。

「雖然平手就冠軍，但台電精神力、戰鬥力都不錯，如果我們抱著和局就好的心態，比賽會很難打，」強木在說：「尤其台電的板凳深度好，下半場特別可怕，我們後衛要很注意，尤其台電前鋒現在都標榜速度快的，射門狀態也都還不錯。」

台電上周就是靠前鋒邱奕寰替補建功，以1比0氣走台灣鋼鐵，得以在同積分的情況下與大同決一死戰。但台電也有重要傷兵，除了在國家隊脛骨骨折的陳毅維，李峻嘉今天清晨因急性盲腸炎送醫開刀，又讓台電少了一名中後衛。

「看到早上6點多的未接來電，周末這個時間很不尋常，我就覺得不妙了，9點多回電，阿嘉跟我說他已經開完刀了，」陳貴人說：「不過我對板凳深度很有信心，一定可以頂上來。輸也是第2名、平也是第2名，我們會全力一搏，要替毅維、阿嘉拿下這座冠軍！」

大同上周靠象牙海岸前鋒安以恩（Kouame Ange Samuel）的帽子戲法，與英屬土克凱可群島射手馬克（Marc Fenelus）梅開二度，以7比1輕取銘傳大學，這兩位黑將軍仍是大同最可怕的攻擊炮手。潘文傑將於本季企甲結束後，正式轉戰香港超級聯賽的和富大埔，他也在臉書上強調：「我以大同為榮，這是我效力大同的最後一場比賽，希望畫下完美的句點！」

(中時 )