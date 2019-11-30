台灣颱風論壇表示，台灣下周天氣變化就是「乾、冷、涼、濕」 (圖／翻攝自臉書台灣颱風論壇)

受到東北風影響，本周天氣偏涼，晚上有局部陣雨，日夜溫差大，中央氣象局表示，明(1日)晚起新一股東北風再度來襲，天氣型態將轉涼有雨，台灣颱風論壇也指出，下周南部低溫將跟進北部，僅剩14度。

氣象局表示，明天周日白天天氣依舊較為溫和，北部、東部地區雲量略多偶有零星雨勢，其他地區則是多雲到晴的舒適天氣，但隨著新一股東北季風增強，入夜後將會明顯變天，中部以北及東北部越晚感受將會越涼，溫度有機會下探17、18度；桃園以北及宜花地區也會逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

台灣颱風論壇也在臉書貼出未來一周氣溫圖，指出下周天氣變化就是「乾、冷、涼、濕」，明天入夜後開始變天，中南部地區日夜溫差將高達12度，週三(4日)到周五(6日)將會受到東北季風及颱風「北冕」水氣雙重影響，全台皆有雨，北部雨勢尤其大，直到7日周六，天氣才會恢復穩定。

空氣品質部分，高屏地區依舊不佳，為「橘色提醒」等級，其餘地區則為「普通」等級。

(中時電子報)