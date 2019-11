韓國人氣女歌手IU(李知恩)11月30日、12月1日在台舉行演場會,為2019海外巡迴演唱會的第一站,今開場帶來〈Unlucky〉和〈Palette〉兩首歌,天籟音嗓狀態極佳,她透露上周在首爾辦演唱會,結果晚上一直睡不好,怎知來到台灣後,在開唱前一晚竟然睡得特別好,演出狀況非常棒。

IU笑說:「現在心情非常好,比起我在韓國或者其他地區,這裡的粉絲好像特別多,所以有考慮搬來這裡,我睡得非常非常的甜啊!」心情愉悅的她,還跟台下翻譯老師聊開,不停學老師講中文,甚至用中文說:「我漂亮嗎?」反過來考驗老師翻成韓文。

整場演唱會以新專輯《Love poem》為主軸,分成Love for Moment、Love for Message、Love for Meaning、Love for Miracle共4種主題,IU唱到第二段最後一首歌時,換上1支新的藍色麥克風,獻唱新歌〈Blueming〉與粉絲同歡。

第三段IU更驚喜翻唱歌手吳汶芳的中文曲〈孤獨的總和〉,他說其實自己聽了很多首中文歌,包含五月天跟林俊傑的作品,最後因〈孤獨的總和〉歌詞最貼切演出主題,覺得詩意飽滿感人,就決定選唱。

IU昨日傍晚抵台後,就直接進林口體育館彩排,近3小時才回飯店休息,今下午也提前抵達會場繼續準備,兩天兩場演出票均售罄,共吸引1萬5千人朝聖。

(中時 )