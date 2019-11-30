韓國人氣女歌手IU（李知恩）11月30日、12月1日在台舉行演場會，為2019海外巡迴演唱會的第一站，今開場帶來〈Unlucky〉和〈Palette〉兩首歌，天籟音嗓狀態極佳，她透露上周在首爾辦演唱會，結果晚上一直睡不好，怎知來到台灣後，在開唱前一晚竟然睡得特別好，演出狀況非常棒。

IU笑說：「現在心情非常好，比起我在韓國或者其他地區，這裡的粉絲好像特別多，所以有考慮搬來這裡，我睡得非常非常的甜啊！」心情愉悅的她，還跟台下翻譯老師聊開，不停學老師講中文，甚至用中文說：「我漂亮嗎？」反過來考驗老師翻成韓文。

整場演唱會以新專輯《Love poem》為主軸，分成Love for Moment、Love for Message、Love for Meaning、Love for Miracle共4種主題，IU唱到第二段最後一首歌時，換上1支新的藍色麥克風，獻唱新歌〈Blueming〉與粉絲同歡。

第三段IU更驚喜翻唱歌手吳汶芳的中文曲〈孤獨的總和〉，他說其實自己聽了很多首中文歌，包含五月天跟林俊傑的作品，最後因〈孤獨的總和〉歌詞最貼切演出主題，覺得詩意飽滿感人，就決定選唱。

IU昨日傍晚抵台後，就直接進林口體育館彩排，近3小時才回飯店休息，今下午也提前抵達會場繼續準備，兩天兩場演出票均售罄，共吸引1萬5千人朝聖。

(中時 )