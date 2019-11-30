雲林第一選區立委選情緊繃，蔡英文總統繼本月7日陪同蘇治芬到雲林沿海地區參拜寺廟，昨天晚上再度前往雲林縣虎尾鎮，參加「蘇治芬虎尾競選總本部」成立大會，全力為蘇治芬造勢拉票。

蘇治芬虎尾競選總本部」成立大會昨天晚上5點30分在虎尾鎮拜五街夜市舉行，文化部長鄭麗君、新竹市長林智堅、農委會主委陳吉仲、行政院副院長陳其邁、蘇治芬依序致詞後，蔡英文總統抵達現場，在眾人歡呼上中走到講台上。

蔡英文表示，去年的選舉我們選的不好，但經過1年的反省、檢討、調整，民進黨已經重新得到人民的支持，滿意度也回來了，有信心2020年一定會贏，不僅蔡英文要贏，更重要的是蘇治芬也要贏。

蔡英文稱讚蘇治芬是不老的老縣長，全部心力都是為了雲林與台灣的未來，小時候就與父母親用生命在拚台灣的民主，當縣長、立委時也都是拚命在做，讓雲林人的命運可以改變，把雲林變成農業首都。

蔡英文說她很尊重蘇治芬，因為每次遇到困難時，蘇一定會站在她旁邊支持、加油，此次雲林選舉是非常關鍵，蘇知道這一戰一定要贏，所以重披戰袍，要為雲林與台灣再拚1次，因為雲林不能後退，一定要繼續發展。

蘇治芬則強調，大家來此就是希望明年台灣要贏、治芬要連任，總統一定要蔡英文當選，此次選舉是善良人的戰爭，要看善良的人是否能夠團結，對雲林而言是非常重要的選戰，請鄉親共同支持她再到立法院，為大家持續服務、為台灣爭自由與民主。

(中時 )