自稱共諜而向澳洲投誠的王立強因爆料在澳洲、香港、台灣從事諜報滲透引發軒然大波。但有澳洲媒體今天引述情報高層指出，他們對王立強說法「高度懷疑」，對澳洲幾無幫助，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

根據《中央社》引述《天空新聞澳洲台》（Sky News Australia）報導，根據澳洲總理莫里森內閣的國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。

《雪梨每日電訊報》（Sydney Daily Telegraph）則以獨家掌握澳洲安全與情報單位消息指出，因聲稱曾指揮高階諜報工作而引發轟動的中國叛逃者，其層級根本引不起澳洲有關單位興趣。報導還以「間諜鬧劇」（Spy Farce）來形容全案。

《週末澳洲人報》（Weekend Australian）今天也報導，澳洲安全單位只花不到一週時間就有定論，王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員，頂多只是諜報圈一個不入流的小咖。

《週末澳洲人報》指出，王立強的新聞爆出5天後，多個安全單位消息來源就告訴他們，安全與情報圈內的共識為，即便王立強爆料內容尚在調查，但也絕非如他自己所謂叛逃高階諜報員。

被王立強指控為諜報上司的中國創新投資公司（CIIL）執行長向心與妻子龔青，在離開台灣前遭台灣檢調訊問，25日被限制出境。《週末澳洲人報》對此指出，情報消息人士告訴他們，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

PTT有網友反串，「我說共諜就是共諜！」，也有網友說，「不要陷得太深比較好」、「覺青777」、「全台浪費1週，討論王立強，民主笑話」、「覺青就愛高潮，令人鼻酸」、「1450白爽了」、「覺青吹狗螺」！

(中時電子報)