身兼台北市歌仔戲推廣協會理事長與陳亞蘭歌仔戲團團長的陳亞蘭，11月30日在西門紅樓舉辦公益辦桌，席開22桌邀65歲以上歲以上、獨居老人或經濟弱勢老人吃尾牙、看《黑家店2追殺萬古流芳》歌仔戲。近來每天工作超過16小時的她這幾天身體不適，自嘲若沒經紀人攙扶，「剛剛會從紅樓二樓滾下來！」

陳亞蘭請長輩吃辦桌，先逗樂他們。（實習攝影記者郁晨攝）

她暖心辦桌，也特別注意老人家看戲、吃辦桌時的安全，去年首度舉辦，因為場選擇戶外場地，雖然有搭棚，但天冷又下著綿綿細雨，她擔心老人家們受風寒，今年特別移到室內舉辦，還準備了醫療團隊，並小心叮嚀老人家們「等一下劇中不要被鬼嚇到」，也提醒演員不要演得太刺激。

陳亞蘭透露，楊麗花也特別交代要發給每一位老人她在《萬古流芳》第一單元飾演角色程嬰公仔，質地很軟、很Q，因爲很多老人家愛看楊麗花，就可以邊看歌仔戲邊一起捏捏楊麗花，做手部運動、促進血液循環。

陳亞蘭請長輩吃辦桌，還送楊麗花可愛公仔。（實習攝影記者郁晨攝）

被問及令人心痛的高以翔身故事件，她表示說沒見過他本人。印象是很帥、很陽光的男生，在如此美好的年紀與狀態發生這件事，很令人傷心。她只能提醒大家要多注意身體健康。最近身邊朋友跟粉絲知道她工作時間太長，也會提醒她，要記得吃飯、好好睡覺，腳步放慢一點、不要急、事情可以慢慢做，但她無奈地說有些事就是箭在弦上，也是沒辦法，這兩天身體有點不舒服，大家已經開始盯她，要她多休息。

她很感謝西門紅樓幫她達成這個在室內辦桌的心願，以及這次一起做公益的台北市文化局、永達保經、大金等企業團體與好友。今天的公益辦桌，由陳亞蘭帶領《黑家店》演員游耀光、陳怡真、范宏恩、何佩芸、林佩儀一起完成，由於這些演員也是台視《忠孝節義》的要角，長輩們都很興奮可以直接跟這些演員互動。看著他們開心的笑容，陳亞蘭說，明年一定要繼續，並邀請更多人參加。

陳亞蘭請長輩吃辦桌，先逗樂他們。（實習攝影記者郁晨攝）

(中時 )