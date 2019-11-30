郭台銘和柯文哲昨同框為子弟兵造勢，營造出合作形象，郭才脫口「柯市長說搞台獨的都垃圾」，隨即遭柯切割「人家講A你不可以講B」，不僅如此，柯文哲還打槍郭台銘力推的「0到6歲國家養」只是口號，為利結合的2人一點都禁不起考驗，沒說的話卻說出來，也不認同彼此政策，講白了就是同床異夢、各懷鬼胎。

懷抱總統夢的郭台銘，想藉著柯粉和民眾黨借殼上市，柯文哲也看上郭台銘這座「大金庫」想要寄生，但郭突宣布不選總統，讓柯措手不及，郭柯首度合作即失敗收場。

不過，郭柯為各自的政治利益，仍繼續演出一家親的戲碼，只是老早已貌合神離，郭不選總統後，馬上轉過頭來跟柯搶國會席次，郭台銘在親民黨、民眾黨不分區立委兩邊押寶，柯文哲知道後說，不知道還有這一招，批評郭會兩邊押寶是商人嘛。

柯文哲還說當得知郭與親民黨合作，嚇到心臟麻痺，甚至形容郭台銘是代工廠，把郭家軍分給民眾黨和親民黨兩家經銷商販售，說好的郭柯合作，原來都是作戲。

郭柯昨合體前，柯先是對郭提出立院「兩大黨兩小黨」及0到6歲國家養政策不同調，一起為子弟兵造勢時，郭把柯沒講過的話說了出來，被柯和民眾黨秒切割，讓人看了是嚇到吃手手，再次驗證，原來遇上利益衝突，沒有互信基礎、同床異夢的兩人頻頻喊的合作，都只是嘴巴說說罷了。

(中時 )