導演蔡岳勳（右起）、大陸國台辦發言人馬曉光、廣電公會汪威江、時創影業總經理賴聰筆。洪秀瑛平潭攝

華語電影圈年度盛事、第56屆金馬獎頒獎典禮剛落幕，大陸電影及大量中港合拍片因政治因素缺席，大陸同一天在廈門舉辦金雞獎頒獎典禮，形成金馬、金雞拚場局面。大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光30日在福建平潭出席「第八屆海峽兩岸電視藝術節暨海峽兩岸電視藝術家公益演出」活動，會後被問及限制大陸影壇參加金馬獎一事，他表示：「話沒說死，如果台灣的大環境好了，金馬獎不是不能合作。」

去年金馬獎頒獎典禮上，紀錄片導演傅榆一席話引爆兩岸統獨爭議，陸片今年抵制並缺席金馬獎，加上金雞獎宣布將改為每年舉行1次，演變成「金馬鬥金雞」兩敗俱傷窘境。馬曉光私下表示，「去年金馬獎變成一個發表政治語言的地方，如果長期受政治影響，說金馬獎多元，但有些『元』是不能接受，政治有分歧，可以交流溝通，但搞台獨，我們不能接受」。

馬曉光今與中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江、時創影業總經理賴聰筆、導演蔡岳勳等人一起出席活動。對於先前網路瘋傳「限台令」一事，使得台灣影視圈風聲鶴唳，馬曉光也明確地連說2次「完全是無稽之談」，他舉例像是賴聰筆的戲都在大陸播出，剛去世的高以翔先前也都在大陸工作，民間交流一直是大陸政策的宗旨，如果真的限台，很多藝人根本無法在大陸演出。

馬曉光表示，「蔡英文透過編織一個社會安全網讓兩岸脫勾，把兩岸所有交流都斬斷，誰跟大陸走得近誰就是帶領人，誰和大陸合作誰就是滲透台灣，我們看得很清楚，你們可能還懷疑，但我們一點都不懷疑」。

高以翔日前因參加浙江衛視《追我吧》猝死，震驚兩岸演藝圈，會因此對競技真人秀節目做出限制？馬曉光認為這是商業行為，不否認大陸綜藝節目競爭激烈，要生存、要有好的收視率，「說好聽一點是創新，說不好聽是標新立異，但凡事有個（尺）度，不能因此就不能創新或標新立異，那藝術要怎麼發展？」不過他強調這不屬於國台辦的管轄，但可以肯定在影視文化產業方面，大陸會對台灣釋放更多利多。

這項海峽兩岸電視藝術節系列活動被列為國台辦對台重點交流項目，內容包括「聲耀平潭‧第11屆海峽兩岸電視主持新人大賽」、「第5屆海峽兩岸影視名家書畫展」、「海峽兩岸電視論壇」、「海峽兩岸電視藝術家公益演出」等。海峽兩岸百餘名電視領域專家、藝術家、從業者及上百名高校學子參與，充分體現藝術節的綜合性、藝術性和群眾性特點。

大陸近年視頻網站崛起，包括抖音、西瓜、快手等，央視總部因此成立央視視頻網，廣電公會理事長汪威江特別舉辦新媒體平台發展趨勢與內容創作論壇，包括鑫盛傳媒董事長羅法平、《麻醉風暴》製作人湯昇榮、達騰娛樂總經理辛誌諭、資深製作人劉瑋慈、陶國菁、聯利媒體副總郝孝祖等人出席。超人睿奇製作公司董事長顧超宣布，《鑑識英雄》第3季2020年將到大陸拍攝，並與國台辦及公安部聯合出品。舉家搬到北京的蔡岳勳第一次參加電視論壇，他表示自己長期以來積極尋求兩岸合作，接下來計畫與賴聰筆合作電視劇及電影。

汪威江在「海峽兩岸電視論壇」上喊話，盼台灣相關單位儘速建構國家級平台爭取話語權，「最重要是，我們在資訊上和學習上太落伍，大陸在教育上已往互聯網方向去學習人工智慧，但我們沒這個環境和學習動力，大陸所謂校長級人物都是產業概念，我們還是理論概念」。台灣影視業者亦提出，若能開放讓台灣影視從業人員在大陸設立影視公司，不管合資或獨資，對兩岸影視文化交流必能產生積極推動作用。（平潭報導）

(中時 )