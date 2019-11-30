蕭煌奇11月30日於台北小巨蛋舉行「人生劇場放映中」演唱會，邀請李千那擔任嘉賓，兩人為演唱會特地演出「人生劇場」影片，在串場橋段穿插播放。兩人牽手合唱由蕭煌奇作曲、李千那填詞的〈嘟嘟好〉，沒想到蕭煌奇似乎太緊張，手不斷發抖，被李千那猛虧「老師很久沒牽手喔，一直流手汗，有點濕」，蕭煌奇頓時害羞急說「不要亂說」。

蕭煌奇二度攻蛋，邀請李千那擔任嘉賓。（寬宏藝術提供）

此外蕭煌奇cue李千那清唱他為她寫的〈查某囡仔〉，完美演唱全場掌聲如雷，還說「金曲歌后不給她拿，沒天良啊」，李千那討拍說「工作人員剛剛問我知不知道怎麼走上台，我說我沒上台領獎不知道怎麼走」，蕭煌奇給她鼓勵「我們再努力一下，不然寫首〈怨恨的查埔人〉」，逗笑李千那「這麼憤世嫉俗啊」，最後她笑說「老師鍍金的手借我摸一下，金曲加油！」可愛互動令全場大笑。

蕭煌奇30日於台北小巨蛋舉行「人生劇場放映中」演唱會，開場突破自我開車進小巨蛋。（寬宏藝術提供）

一開場蕭煌奇搭乘帥氣寶藍色炫目的敞篷車現身，一連帶來〈嗨早安用早餐〉、〈簡單的快樂〉等曲，他搞笑問觀眾「剛剛那台車帥嗎，還是人比較帥」，說到自己出道17年，出13張專輯、拿4座金曲台語歌王、3座金曲獎專輯，感謝粉絲「17年有你們陪伴」，感動地說「我除了可以寫歌、唱歌，更是全亞洲第一個盲人站在小巨蛋這地方，所有演出絕對不會看大字報，有萬字的歌詞要背，可以寫下台灣的世界紀錄」。

歷經舞台劇「遇見自己」演出經驗，蕭煌奇在演唱會中挑戰雙腳懸空盪鞦韆，飆唱經典曲〈你是我的眼〉、新歌〈候鳥〉，以及不靠指示貼紙、以「導盲指引系統」挑戰繞小巨蛋50公尺，還向所有觀眾打招呼，他逗趣笑說「第一次和大家這麼靠近，我都看得到大家喔」。

蕭煌奇「人生劇場放映中」演唱會，載歌載舞突破自己。（寬宏藝術提供）

此外蕭煌奇挑戰國、英、台、粵4語言歌曲，特別選唱歌神張學友的廣東歌〈頭髮亂了〉，也邀請當年出道自組的「全方位樂團」合體演出，意義非凡。包括邵雨薇、楊小黎、吳申梅、安心亞、小球等藝人朋友到場支持，另外蕭敬騰、林俊傑、戴愛玲、曾沛慈、梁文音、荒山亮、安心亞等也致贈花籃祝福演出順利。

(中時 )