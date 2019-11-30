夏于喬（喬喬）29日晚上在華山光點包場，支持老公林書宇導演的新片《夕霧花園》，除了親友團之外還星光燦爛，出席的藝人有柯佳嬿、鳳小岳、張書豪、陳妍希、曾寶儀、高英軒、放火（知名Youtuber）、楊謹華、宋芸樺、五熊、張孝全、尹馨、江沂宸、梁正群、簡嫚書、蔡嘉茵。

夏于喬還親手製作邀請函，現場跟林書宇在放映廳門口一一接待，當中放火的爸爸是林書宇的中學好友，還特別跟兒子從新竹上來台北看首映，映後戲院還熱情的讓林書宇進行問答10分鐘，觀眾熱情地表示他們對電影的喜愛

簡嫚書看完說：「是部格局大的電影，我喜歡。」鳳小岳則說：「電影太棒了，我真的很愛，畫面優美，每個演員都好到位，毫無費力感的說故事技巧，我享受著每一分鐘。」

宋芸樺跟柯佳嬿、蔡嘉茵都看到感動流淚，張書豪也分析說：「書宇導演的風格，總是經歷過太多，最後再來一點點的溫暖，一點點的浪漫，好喜歡夕霧花園。」電影上映中。

《夕霧花園》現正在台上映中。

(中時 )