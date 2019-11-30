張智成、連晨翔上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳新專輯，代班主持人威廉與凱莉都好奇張智成、連晨翔有默契的選在同天專輯上架，兩人異口同聲說只是湊巧而已，隨後連晨翔自曝拿張智成的歌詞追女生的趣事以及兩人認識過程，這才發現兩人的緣分很早就注定了。

凱莉（左）與代班主持人威廉。（趣你的娛樂提供）

連晨翔提到念中學時總會拿智成哥的〈May I Love You〉歌詞寫情書，凱莉好奇這一招有成功追到女生嗎？晨翔笑回：「還不錯耶！我記得那段歌詞是妳『試過那麼多心的鎖，怎麼就不來開啟我的愛情』」大家紛紛贊同好像真的會令女生覺得浪漫，接著晨翔語帶玩笑說那時國中生接觸到的歌有限，女生不會發現是抄歌詞的，沒想到引來一旁的張智成抗議：「用我的歌詞欺騙女孩子這樣對嗎?」

連晨翔（左）、張智成因打麻將結緣。（趣你的娛樂提供）

連晨翔長大後成為藝人，與張智成不同公司，本互不相識，某一次在李仁家打麻將就跟張智成認識了，張智成自嘲那時有空去打麻將是工作量少的時候。威廉問第一次打麻將誰勝？晨翔開玩笑立刻喊：「我輸了一萬塊被他糊了。」晨翔提到與智成哥當好友的原因，「因為他沒拿我那一萬塊，他說第一次見面，就請我吃飯就好，從此以後就是兄弟了。」

威廉（左起）開玩笑要爆料，連晨翔下跪求饒。（趣你的娛樂提供）

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