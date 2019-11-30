被自稱為共碟的王立強指控的「中國創新投資公司」執行長向心與妻子龔青，遭台灣檢調訊問後限制出境。《週末澳洲人報》對此指出，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

自稱共諜而向澳洲投誠的王立強因爆料在澳洲、香港、台灣從事諜報滲透引發軒然大波。

根據《中央社》引述《天空新聞澳洲台》（Sky News Australia）報導，根據澳洲國家安全委員會26日所接獲的建議，王立強充其量只不過從事低階情報工作，對澳洲安全單位幾無幫助。

《中央社》引述《雪梨每日電訊報》（Sydney Daily Telegraph）指出，此大陸叛逃者的層級根本引不起澳洲有關單位興趣，報導還以「間諜鬧劇」（Spy Farce）來形容全案。

《中央社》引述《週末澳洲人報》（Weekend Australian）今天也報導，澳洲安全單位定論，王立強並非北京所派出、受過高度訓練的情報人員，頂多只是一個不入流的小咖。

而被王立強指控中國創新投資公司（CIIL）執行長向心與妻子龔青，遭台灣檢調訊問後限制出境。《中央社》引述《週末澳洲人報》指出，台灣有關單位只是根據澳洲一些媒體報導才行動，不是依據涉及向心夫婦的個別證據。

(中時電子報)