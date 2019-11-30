2020總統大選，親民黨總統參選人宋楚瑜和國民黨韓國瑜、總統蔡英文「三腳督」。YouTuber「桃園孫先生」今天早上來到台南市歸仁市場進行街頭民調，「蔡賴配」以58%大贏「國政配」的39%、「瑜湘配」的3%。

根據「桃園孫先生」今天上傳最新的民調直播，他早上10點50分來到台南市歸仁市場所作的街頭民調。結果，「蔡賴配」以43票（58%），大贏「國政配」的29票（39%）、「瑜湘配」的2票（3%）。

網友說：「傳統最深綠區，王定宇在那裡拿了75％。全國第一高票，韓能少輸就算贏了，喔，柱柱姊目前挑戰立委中。」、「我住歸仁。這裡真的很綠，小輸就是贏。」、「這樣的比例已經證明是翻轉了！」、「台南好綠！」、「也不錯，韓國瑜還有29票。」、「國民黨在台南有這樣的成績，很厲害了。」

不過也有人大驚說：「韓總的『民調支持蔡』也影響到街頭民調了！應該呼籲大家『電話民調投蔡，街頭民調投韓』」

(中時電子報)