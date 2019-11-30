《佼心食堂》昨（29）日直播楊丞琳分享新專輯《刪．拾 以後》的製作過程。老公李榮浩參與新歌《獻醜》寫詞，楊丞琳表示只有遇到對的人，才能盡情在對方面前表現出嫉妒、脆弱、哭泣等各種不好的情緒。平時都是「女漢子」形象的她，在李榮浩面前很常「獻醜」，哭過很多次，但也不忘放閃近期平凡的每一天都是幸福。

楊丞琳駕到，踢館嗆黃子佼拖婚期（Yahoo TV提供）

楊丞琳提到未來會舉辦婚宴，並嗆黃子佼去年就跟孟耿如求婚，到現在竟然還沒登記結婚，直呼「這太有問題了。」黃子佼開玩笑回：「我們的確有問題。」笑稱若今日是好日子就立刻去登記。

歌迷留言敲碗問未來會不會嘗試光頭造型，她爆料原本想呼應專輯中「刪」的理念，以「光頭」做為新專輯造型，但小S正好在同時間以光頭造型拍攝雜誌，她一聽隨即打消此念頭，但表示未來絕對不排斥挑戰平頭、光頭造型。

至於被問到學生時代是不是校園風雲人物，楊丞琳自爆因為自己臉臭，看起來有距離感，加上那時一心在為當上藝人做準備，以「我的事業比較重要」為由，拒絕當時追求自己的學長。

(中時 )