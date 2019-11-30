國民黨海區立委參選人王啟澧（右）與無黨山區立委參選人林國慶（左）聯合造勢。（張毓翎攝）

現場販賣林國慶競選小物「300萬行李箱存錢筒」。（張毓翎攝）

嘉義縣無黨山區立委參選人林國慶今晚參加在民雄鄉的挺韓國瑜「庶民起義開講」造勢大會，現場愈晚人潮愈多，許多支持者拿著大小國旗，大喊「韓國瑜凍蒜」、「林國慶凍蒜」，國民黨海區立委參選人王啟澧、國民黨縣議員林于玲、吳思蓉及大林鎮長簡志偉也接力站台力挺，現場氣氛相當火熱。

由挺韓五虎將之一的陳清茂擔任主持人，帶領支持者高喊「打破明文規定」、「支持林國慶」，各界庶民代表陸續上台痛批民進黨執政這幾年經濟越來越差，還有一位婦人一上台就哽咽地說，蔡政府的一例一休讓她兒子為賺更多錢跑去做工，後來不幸為工作而死，呼籲鄉親一定要投下正確的一票，幫她兒子討公道。

林國慶諷刺對手造勢都要「大動員」，他說，自從他宣布參選後，現在遊覽車及便當店的生意特別好，也強調，他們沒有動員、沒有給便當，卻有這麼多庶民前來力挺，令他十分感動。

林國慶說，在嘉縣很多人在派系壓力下，不敢曝光或表達自己心裡想法，他們只能任由地方派系左右，他希望大家勇敢表達內心的看法，改變的心不能放心底，需要變成選票，才能改變嘉義，絕對不是派系鬥爭，凌駕於百姓之上。

簡志偉說，大林希望鐵路高架化，行文給縣府及陳立委，但完全沒收到回文，大林一直被獨漏、漠視，因此才要找一個能幫基層發聲的參選人，此外，近日他因偽造文書案到嘉義地檢署報到，卻隨後被帶到縣調站訊問他人選舉之事，他擔憂縣調查站的作法，是否已成為特定人士打手。

(中時 )