科長索賠不成，竟威脅學生「要問資料問你老師就好」、「以後PGY遇得到」 (圖／翻攝自PTT)

該名科長回家後開始以鏡頭有裂痕為由索賠，且句句語帶威脅，還嗆「以後你參加PGY訓練就會碰到我」 (圖／翻攝自PTT)

這名科長要賣家賠償1500元，索賠不成惱羞成怒，辦出身分試圖壓人 (圖／翻攝自PTT)

北醫牙醫系學生上網拍賣iPhone X時，買家稱鏡頭破損，要求賠償，並表明自己是衛福部心口司科長，威脅對方「以後參加PGY就會遇到我」。經調查發現，該科長並非任職於衛福部，而是國健署。國健署表示，將在周一上午召開考績會討論，依規定予以議處。

北醫牙醫系學生與PTT上發文，公開與周姓科長的對話紀錄。周姓科長索賠不成時表示「聽說你是北醫在學生」，「如果是學生走警察局有點嚴重」，且表明自己在心口司上班。未來學生若參與PGY訓練，將有機會碰面。

衛福部知悉此事後展開調查，發現該科長任職於國健署，原先表示自己帳戶被盜，最終改口，承認是本人所為。國健署表示沒將在周一上午召開考績會討論，依規定予以議處。

事件起因在於，雙方約定於速食店面交iPhone X，賣家表示，對方確認過物品沒問題後，回家改口鏡頭有破裂，要求他賠償1500，還拿出「衛福部心口司」身分壓人，並語帶威脅，說出「查了一下你是學生」、「若是學生走警局有點嚴重」、「要問資料問你老師就好」、「以後參加PGY就會遇到我」等話語。賣家氣不過將對話紀錄貼上網，引發軒然大波。

(中時 )