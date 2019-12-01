2014年時聯合國特派調查員魯泰雷曾赴南韓，目的是為調查是否有種族歧視和排外的問題。南韓曾有一份調查，詢問國民「最不願做鄰居的人」結果顯示有36.4%的南韓受訪者表示「無法與不同種族做鄰居」。

當時延世大學社會系教授金賢美指出，南韓人歧視外族，部分原因是過於重視經濟成長，習慣依經濟發展狀況把各國分等級。不過這個標準似乎也無形中套在了南韓國民自己的身上。

韓國《MBC》在本月12日就曾發出一則新聞，表示由於父母收入的差距，南韓的國小生竟然開始在校園中以「月乞丐」(월거지，住在月稅租屋的孩子)、「全乞丐」(전거지，住在全稅租屋的孩子)來取笑家境不富裕必須租房的同學們。令遭受歧視的孩子們受到屈辱而落淚。

在遭到老師的制止後，這些學生開始使用「兩百蟲」（이백충）、三百蟲（삼백충），嘲笑對方家長的月薪是不到2、300萬韓元（約台幣5萬2千～7萬8千元）的蟲子。令《MBC》不禁感嘆，我們到底教孩子什麼？

(中時電子報)