美國智庫學者馬明漢提出質疑，陸領導階層有意在新疆進行「種族滅絕」，呼籲美國政府聯合世界各國抵制2022年北京冬奧，直接挑戰中國大陸國家主席習近平的領導威信。

華府智庫美國企業研究所（AEI）訪問學者、由親綠人士成立的華府智庫「全球台灣研究所」全球台灣研究所（GTI）資深通訊研究員馬明漢（Michael Mazza）投書「洛杉磯時報」，表示大陸政府內部文件證實新疆發生的侵害人權情況，大陸政府高層負有直接責任，國家主席習近平無疑制訂了政策方針。

馬明漢說，中共前總書記胡錦濤利用2008年北京奧運宣告大陸站上世界舞台，習近平同樣可運用2022年冬季奧運，向人民宣傳「中華民族偉大復興」順利進行，故奧運會取消、更改地點或遭抵制，會讓習近平在國內與國際上難看，背後的原因也一定會傳進大陸的防火牆內。藉由奧運施壓很有效率，這會挑戰習近平的領導威信。

馬明漢指出，美國與其他國家要讓北京改變新疆政策，最好的辦法就是直接針對習近平，而2022年在北京舉行的冬季奧林匹克運動會就是最佳施力點。他指出，川普政府最好能在國會支持之下，與其他關心人權的國家聯合起來，向國際奧林匹克委員會（IOC）提出要求，除非大陸關閉在新疆的集中營、終止侵害人權。

馬明漢認為，「政治歸政治、體育歸體育是一件好事，但大陸經常利用國際賽事以獲取政治利益」；若國際奧會拒絕停辦或改地點，大陸也不改變新疆政策，美國與各國仍然可以做好準備，揚言退出2022年冬季奧運，自行舉辦一場「自由運動會」（Freedom Games）。

(中時電子報)