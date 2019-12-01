英國一名55歲富翁婚後與妻子育有三名子女，不過他在某次體檢得知自己患有無法生兒育女的遺傳性疾病「囊性纖維化」，才驚覺自己被戴了這麼久的綠帽。

Daily mail報導，55歲的富豪是名網站的聯合創辦人，2016年他在醫院接受體檢時被查出有囊性纖維化，才知道自己根本無法生育，但20多年來妻子早已幫他生了3名兒子。後來進行DNA檢測也證實，他21歲的長子和19歲的一對雙胞胎兒子和自己都沒有生物上的聯繫。

富豪表示，她斷斷續續出軌四年，和同一個男人先後生下了三個男孩。2006年，兩人離婚前妻通過離婚協議一次性獲得400萬英鎊(折合新台幣月1.5億)的育兒補償。事發後，前妻也坦承有通姦一事，但對兒子的親生父親身份三緘其口。而富翁也在年初對前妻發起訴訟，要她償還25萬英鎊。作為對姦夫身份保密的條件。

據悉，目前富翁已然再婚，但三個男孩中的兩個都與他斷絕了聯繫，令他相當心碎。他回憶說，前妻在婚後第七年才懷孕，當時只想著要當爸爸，對她出軌的蛛絲馬跡才掉以輕心了。

(中時電子報)