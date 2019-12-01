時代力量立委黃國昌扯20、30年前砂石案，企圖打擊韓國瑜選情，並牽拖前台北縣長周錫瑋。對此，台北市議員游淑慧回憶當年她任職台北市政府時，當時台北縣長的周錫瑋取締非法砂石場，因周錫瑋與台北市府聯手整治淡水河。所以，游淑慧對過程印象深刻。她並指出，北縣非法砂石場猖獗其實是蘇貞昌七年縣長沒有太多作為所致。

游淑慧在臉書列舉當年台北縣7座非法砂石場案例：

■板橋土方資源堆置場：二○○六年十一月，被查出違法經營砂石場，埋設暗管將污水排入新店溪，還為了規避取締長期行賄縣府官員，每月「#性招待」官員，一年行賄官員近三百萬元，行賄時間超過三年，規避罰款逾千萬元。

檢調人員查出，#民進黨執政時期的前台北縣政府地政局局長莊育焜，是板橋土資場的副總裁。在蘇貞昌一九九七年至二○○四年縣長任內，這個砂石場安享了七年太平歲月。

■新店的富溢砂石場：二○○七年五月，富溢砂石場長年在新店溪畔違法洗砂，台北縣政府聯合稽查小組，以違法洗砂及排放污水等事證予以強行取締，一舉拆除了砂石場內的洗砂機及沉澱池等設備，叫非法砂石業者為之喪膽。可是，蘇貞昌縣長任內，富溢砂石場卻可以膽大妄為，牟取暴利破壞環境。

■林口的久八九砂石場：被民眾檢舉排放洗砂廢水，二○○七年七月，台北縣政府取締過一次，之後死灰復燃，業者趁著夜晚營業，將洗砂廢水排放到相隔數公尺的寶斗厝溪，最後流入台灣海峽。二○○八年三月，台北縣政府聯合稽查小組出動大批機具，把近二公頃的砂石場予以徹底拆除，鏟除了「蘇縣長」沒處理好的積弊。

■樹林的枌發砂石場：二○○七年十二月，業者以合法掩護非法，暗中經營廢土，利用假日非法排放污水，台北縣政府經兩個多月監控，最後在地下四、五公尺深處，挖出長二百公尺的七支大口徑暗管，暗管穿越下水道、側溝。事實上，二○○六年三月台北縣水利局也曾在樹林的大漢溪左岸查獲，有三處暗管穿越堤防，地方盛傳，這三處離譜的「越堤暗管」是以往官商勾結的產物。

■三峽的裕豐砂石場：二○○八年一月，板橋地檢署會同台北縣環保局、水利局等單位突擊查出，裕豐砂石場有一根長達四百公尺、直徑一公尺的水泥暗管，光這根暗管，每年獲利至少七億元，但這根暗管違法排放了大量的清洗建築廢棄物的廢水，使得鄰近的河川黑成一片、草木不生，生態破壞殆盡。蘇貞昌不用負責？

■三鶯大橋下的東偉砂石場：二○○八年六月，台北縣政府破獲，東偉砂石場違法占用四千多坪河川地，埋設大型暗管、電動閘門，抽取溪水、地下水洗砂，再把污水排放入大漢溪，每月不法利益至少一千五百萬元。蘇貞昌有沒有得利？大家都期待，蘇能負責任，說清楚。

游淑慧指出，「在周錫瑋縣長五年任內，他總共共除了32家砂石場，夷為平地」。在非法砂石場議題上，「誰才黑，歷史騙不了人！」

(中時電子報)