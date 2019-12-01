湖人本季靠著「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯攜手打出長紅戰績，目前不僅10連勝，且以17勝2敗戰績位居聯盟首位，光在11月份，湖人拿下14勝1敗佳績，隊史前6次球季拿下單月14勝，6個球季全都闖進總冠軍賽。

上次湖人搶到10連勝以上佳績，是在2009-10年球季，也就是2009年11月18日到12月12日的11連勝，那個球季湖人順利闖進總冠軍賽，更以4勝3敗驚險淘汰塞爾提克，拿下隊史第16次總冠軍，也是他們最近1次奪冠成功。

至於湖人在11月搶下14勝1敗，這是自從2000年3月以來，單月贏球場次最多紀錄，湖人在2000年3月拿下15勝1敗，這也是湖人自從1971以來戰績最佳的11月，回顧1971年11月，湖人當時搶到14戰全勝的完美單月戰績。

湖人曾有8次單月14勝紀錄，分別在1961-62年、1962-63年、1971-72年、1985-86年、1990-91年與1999-00年球季，這6個球季湖人全都闖進總冠軍賽，不過只有1971-72年與1999-00年球季奪冠，看來湖人本季很有機會重返總冠軍賽。

(中時 )