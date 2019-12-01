原本挺綠的醫師黃義霖，這次總統選舉轉挺韓國瑜，痛批蔡英文把人民看成甚麼？也指出挺陳水扁非常後悔！

黃義霖罵蔡英文憑甚麼？公投通過了，把人民看成甚麼？妳不配選總統！相對而言，他也稱讚韓國瑜，講話真誠、真心，下水道這麼髒，他也爬下去看，但蔡英文卻是坐裝甲車啦！

他也表示，蓋好核四不用，肺癌一年死14000多個，盧秀燕是對的，很好的市長，民進黨不顧人民生命，人民健康重要，還是意識形態重要？日本還是照用核能電廠。

黃義霖醫師痛批，公投通過，蔡英文卻把人民看在甚麼地方？蔡英文心中沒有中華民國，八二三砲戰是決定台灣安定，但蔡英文要不是選舉到了，何時去看過八二三的歷史？

韓國瑜高喊「寧願乾淨的輸，不願骯髒的贏，若貪汙關到死」，黃義霖醫師說，蔡英文有本事說這句話嗎？陳水扁敢說這句話嗎？

黃義霖醫師這段直播，創造106萬的點閱！

(中時電子報)